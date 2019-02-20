Пациенты избили хирурга в больнице в Ульяновской области

Полиция проводит проверку по факту избиения хирурга в больнице поселка Новая Малыкла в Ульяновской области. На него набросились несколько мужчин.

Как уточняет портал 1ul.ru, инцидент произошел вечером 17 февраля. В больницу пришла группа молодых людей. Одного из них дежуривший врач-хирург направил на рентген грудной клетки.

Однако лаборант рентген-кабинета отказалась делать дополнительное исследование в обход назначения врача. Мужчины отправились к хирургу, чтобы его получить. Но тот объяснил им, что дополнительный снимок не нужен.

В итоге визитеры набросились на хирурга и стали его бить. Полицию вызвала фельдшер клиники. Только после приезда наряда дебоширы скрылись.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга ударил врача скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.