«Спартак» сыграет с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России 6 апреля

Футбольный клуб «Спартак» в 22-м туре чемпионата России сыграет с ЦСКА 6 апреля. Расписание опубликовано на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Встреча между московскими армейцами и «Спартаком», в которой хозяевами будут красно-белые, начнется в 19:00 мск.

10 марта «Спартак» одержал победу в матче против «Динамо» в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил Георгий Джикия после розыгрыша штрафного на 16-й минуте игры. Эта победа стала для «Спартака» первой в официальных матчах этого года.

«Спартак» с 33 очками занимает пятое место в чемпионате России, отставание от занимающего первую строчку «Зенита» составляет восемь баллов. «Динамо» с 23 очками опустился на 13-е место.