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Реконструкция сквера Героев стартовала в Туле

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В Туле начались работы по реконструкции сквера Героев на проспекте Ленина. Сейчас рабочие проводят демонтаж клумб и других сооружений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 июня 2019 года рабочие должны заменить плитку, ограждение и освещение сквера, а также завершить ремонт памятника. Помимо этого, специалисты проведут озеленительные работы, в рамках которых будут высажены деревья, кусты, разбиты газоны, пишет ИА «Тульские новости».

Отмечается, что на реконструкцию сквера в общей сложности направлено 14 млн рублей.

Ранее сообщалось о том, что в Туле планируют провести масштабные озеленительные работы, в том числе высадку цветов, деревьев. Они будут вестись по двум направлениям.

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