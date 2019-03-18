В Саратове возбудили дело из-за ранения школьника на уроке ОБЖ

СК возбудил уголовное дело в отношении преподавателя ОБЖ после стрельбы на уроке в одной из школ Саратова, в результате которой был ранен 12-летний школьник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошел 4 марта в школе №1 Фрунзенского района города. Установлено, что выстрел произвели из пневматического оружия. По данным следствия, урок ОБЖ проходил у учащихся шестого класса. В присутствии педагога школьники практиковались в стрельбе из пневматической винтовки, пишет сайт kp.ru. В результате нарушения техники безопасности один школьник по неосторожности ранил другого в область нижней челюсти. Пострадавшего госпитализировали, медики извлекли пулю.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего учителя по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы. Проводится допрос преподавательского состава и руководства учебного заведения, а также одноклассников пострадавшего ученика. Изъята вся необходимая документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, конфликта между учениками не было, само пневматическое оружие находилось в школе и предназначалось для обучения детей, пишет «РИА Новости».

Ранее 18 марта сообщалось, что избившая школьника учительница в Комсомольске-на-Амуре пойдет под суд.