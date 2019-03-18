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Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России. Об этом 18 марта сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

«В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых», — отметил Евменов.

При этом он отметил, что денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тыс. рублей, передает «РИА Новости».

Евменов добавил, что также налажено обеспечение подводников служебным и постоянным жильем.

«Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаем жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — подчеркнул адмирал.

Он добавил, что во всех гарнизонах подводников, помимо цифрового телевидения, действуют широкополосный интернет и устойчивая мобильная связь.

В начале февраля сообщалось, что новый отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами создан в составе Северного флота ВМФ России в Североморске.

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