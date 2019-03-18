Две женщины и трехлетний ребенок отравились угарным газом в Оренбуржье

В Новоорске Оренбургской области две женщины и трехлетний мальчик доставлены в больницу с отравлением угарным газом. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, медики доставили в больницу из квартиры одного из домов на улице Октябрьской 59-летнюю и 37-летнюю женщин, а также трехлетнего сына последней. У всех диагностировано отравление угарным газом, пишет РИА «Оренбуржьье».

Предварительно было установлено, что в доме сломался отопительный напольный котел. В результате этого произошло отравление угарным газом.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.