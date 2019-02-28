Два человека насмерть отравились газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге проводится проверка по факту смерти двух человек в собственном доме. Семья погибла из-за неисправного дымохода.

По данным правоохранительных органов, дом в поселке Рудном был оснащен печью и газифицирован. Аварийная бригада обследовала все газовые приборы и не выявила неисправностей. В дальнейшем было выявлено, что причиной накопления угарного газа в жилом помещении могло стать неисправное состояние дымохода. В нем не было обратной тяги, пишет ИА «Ура.ру».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске три человека, включая ребенка, насмерть отравились угарным газом. При осмотре в квартире обнаружен настенный газовый котел, при этом в помещениях не работала вентиляция. Возбуждено уголовное дело.