Звезда «Города грехов» рассказала о романе с кандидатом в президенты США

Звезда криминального фильма «Город грехов», голливудская актриса Розарио Доусон подтвердила информацию о романе с политиком Корри Букером, который ранее изъявил желание баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

В аэропорту имени Рональда Рейгана 39-летняя артистка, которая еще ни разу не была замужем, рассказала журналистам об отношениях в паре, сообщает TMZ.

«Я рада быть с тем, кого я уважаю, люблю и кем восхищаюсь. С тем, кто настолько выдающийся, добрый, заботливый и любящий», — сказала Доусон.

Голливудская звезда добавила, что «Букер будет потрясающим президентом», и выразила восхищение его предвыборной кампанией.

Вместе с тем актриса отметила, что не знает, когда они поженятся.

Розарио Доусон исполнила роль лидера амазонок из Старого города в «Городе грехов». Также она сыграла в фильмах «Сокровище Амазонки», «Транс» и «Александр».