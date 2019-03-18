Звезда «Города грехов» рассказала о романе с кандидатом в президенты США
Звезда криминального фильма «Город грехов», голливудская актриса Розарио Доусон подтвердила информацию о романе с политиком Корри Букером, который ранее изъявил желание баллотироваться на пост президента США в 2020 году.
В аэропорту имени Рональда Рейгана 39-летняя артистка, которая еще ни разу не была замужем, рассказала журналистам об отношениях в паре, сообщает TMZ.
«Я рада быть с тем, кого я уважаю, люблю и кем восхищаюсь. С тем, кто настолько выдающийся, добрый, заботливый и любящий», — сказала Доусон.
Голливудская звезда добавила, что «Букер будет потрясающим президентом», и выразила восхищение его предвыборной кампанией.
Вместе с тем актриса отметила, что не знает, когда они поженятся.
Розарио Доусон исполнила роль лидера амазонок из Старого города в «Городе грехов». Также она сыграла в фильмах «Сокровище Амазонки», «Транс» и «Александр».