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Женщина упала на рельсы в метро Гонконга

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Фото: Depositphotos
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Падение женщины на рельсы железнодорожной станции Kowloon Tong утром в понедельник, 18 марта, нарушило движение поездов метро Гонконга. Об этом сообщает South China Morning Post.

Движение составов было временно приостановлено между станциями Tai Wai и Mong Kong East голубой ветки подземки.

Сотрудники полиции, работавшие на месте происшествия, заявили, что женщина была ранена.

Это уже второе ЧП в метро Гонконга за день. Ранее во время тестирования новой сигнальной системы у станции Central красной ветки столкнулись два поезда без пассажиров. В результате инцидента пострадали машинисты обоих составов.

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