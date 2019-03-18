Поезда столкнулись в метро Гонконга

Два поезда без пассажиров столкнулись в ночь на понедельник в метро Гонконга.

По данным корпорации RTHK, инцидент произошел у станции Central красной ветки гонконгской подземки во время тестирования новой сигнальной системы.

После столкновения несколько вагонов одного состава сошли с рельсов, пострадали машинисты обоих поездов, уточняет ТАСС.

Two MTR trains collide near Central during system test, drivers hospitalised https://t.co/QapwqWrQtm pic.twitter.com/tZ6hbXPYIz — Hong Kong Free Press (@HongKongFP) March 18, 2019

В связи с аварией приостановлено движение между станциями Central и Admiralty. На остальном участке линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом.

18 февраля сошел с рельсов следовавший из Германии в Швейцарию высокоскоростной поезд ICE. Все 240 пассажиров были эвакуированы.