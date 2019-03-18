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Поезда столкнулись в метро Гонконга

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Фото: twitter.com/HongKongFP
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Два поезда без пассажиров столкнулись в ночь на понедельник в метро Гонконга.

По данным корпорации RTHK, инцидент произошел у станции Central красной ветки гонконгской подземки во время тестирования новой сигнальной системы.

После столкновения несколько вагонов одного состава сошли с рельсов, пострадали машинисты обоих поездов, уточняет ТАСС.

В связи с аварией приостановлено движение между станциями Central и Admiralty. На остальном участке линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом.

18 февраля сошел с рельсов следовавший из Германии в Швейцарию высокоскоростной поезд ICE. Все 240 пассажиров были эвакуированы.

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