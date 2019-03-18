Поезда столкнулись в метро Гонконга
Два поезда без пассажиров столкнулись в ночь на понедельник в метро Гонконга.
По данным корпорации RTHK, инцидент произошел у станции Central красной ветки гонконгской подземки во время тестирования новой сигнальной системы.
После столкновения несколько вагонов одного состава сошли с рельсов, пострадали машинисты обоих поездов, уточняет ТАСС.
В связи с аварией приостановлено движение между станциями Central и Admiralty. На остальном участке линии поезда будут курсировать с увеличенным интервалом.
18 февраля сошел с рельсов следовавший из Германии в Швейцарию высокоскоростной поезд ICE. Все 240 пассажиров были эвакуированы.