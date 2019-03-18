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Более 700 млн рублей получит ЕАО на развитие экономического роста

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Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов поддержала 14 инициатив, предложенных ЕАО в качестве дополнительных мероприятий по социальному развитию центров экономического роста. Регион получит на эти цели из федерального бюджета более 700 млн рублей. Реализация проектов должна быть завершена к 2021 году. В этом году ЕАО получит около 117 млн рублей.

Как отмечает ИА EAOMedia, большинство предложенных мероприятий касаются сферы здравоохранения. В частности, необходимо сделать капитальный ремонт помещений областной больницы для того, чтобы там можно было организовать сосудистый центр, отремонтировать амбулатории в поселке Кульдур, лечебно-административный корпус противотуберкулезного диспансера.

По словам губернатора Александра Левинталя, реализация этих проектов должна заметно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения и сделать медицинскую помощь населению более доступной и качественной.

Ранее сообщалось, что благоустройство городской среды в ЕАО признано самым плохим в России. Рейтинг составил Минстрой РФ.

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