Россияне озвучили требования к «работе мечты»

Жители России рассказали о своих ожиданиях от идеальной работы. Больше всего россиян волнует стабильность, хорошая заработная плата и приятный коллектив, говорится в исследовании портала Rabota.ru.

Как уточняет «РИА Новости», специалисты опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.

Согласно результатам опроса, стабильность как главный критерий «работы мечты» выбирают 76% респондентов. Чуть меньше россиян (74%) предпочитают высокую зарплату, для 73% важен дружный коллектив.

На идеальной работе россияне также ожидают увидеть опытного и лояльного начальника (56%) и рассчитывают на удобное расположение офиса (54%).

При этом соцпакет и нематериальные бонусы важны меньше половины опрошенных (44%). Всего 30% обращают внимание на удобный рабочий график, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста и наличие разнообразных и интересных проектов (28%).

18 марта агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.