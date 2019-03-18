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Россияне озвучили требования к «работе мечты»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Жители России рассказали о своих ожиданиях от идеальной работы. Больше всего россиян волнует стабильность, хорошая заработная плата и приятный коллектив, говорится в исследовании портала Rabota.ru.

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Как уточняет «РИА Новости», специалисты опросили 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех округов страны.

Согласно результатам опроса, стабильность как главный критерий «работы мечты» выбирают 76% респондентов. Чуть меньше россиян (74%) предпочитают высокую зарплату, для 73% важен дружный коллектив.

На идеальной работе россияне также ожидают увидеть опытного и лояльного начальника (56%) и рассчитывают на удобное расположение офиса (54%).

При этом соцпакет и нематериальные бонусы важны меньше половины опрошенных (44%). Всего 30% обращают внимание на удобный рабочий график, почти столько же (29%) отметили возможность быстрого карьерного роста и наличие разнообразных и интересных проектов (28%).

18 марта агентство «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата составило рейтинг российских регионов по уровню безработицы. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе.

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