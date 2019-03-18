Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы

Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата.

Согласно данным рейтинга, в период с ноября 2018 года по январь 2019-го общий уровень безработицы составил 4,8%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.

В столице уровень безработицы находится на отметке 1,2%, что является самым низким показателем по стране. Также в первую пятерку вошли: Санкт-Петербург (1,4%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2%), Хабаровский край (2,5%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,5%).

Как утверждается в исследовании, больше всего безработных в Ингушетии (26,3%) и Карачаево-Черкесии (16,2%). Чукотский автономный округ не вошел в рейтинг из-за отсутствия релевантных данных.

В конце февраля «Известия» со ссылкой на мониторинг Министерства труда сообщали, что весной 2019 года под сокращение могут попасть 115,7 тысяч россиян. В группе риска — автомобилестроители, банковские работники и сотрудники транспортных компаний. Позже ведомство опровергло это сообщение, назвав ситуацию на рынке труда в России стабильной.