Первый Кубок Арктики по ледяному плаванию прошел в Мурманске

В Мурманске прошел первый Кубок Арктики по ледяному плаванию. В соревновании приняли участие 400 пловцов из разных регионов России и еще 32 стран.

В 11 категориях победили спортсмены из России и Польши, Франции и Германии, а также Финляндии и Эстонии, Ирландии и Румынии.