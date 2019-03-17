Два человека пострадали при взрыве цистерны с бензином в Лос-Анджелесе

Два человека получили ранения в результате взрыва цистерны с бензином в южном Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщили представители пожарной службы города.

По предварительным данным причиной взрыва стала утечка топлива. Цистерна находилась на складе. На месте происшествия произошел пожар, который перекинулся на стоящий рядом двухэтажный дом, пишет The Washington Post.

Десятки пожарных ликвидировали возгорание около двух часов. Отмечается, что оба пострадавших были доставлены в больницу. Один из них получил серьезные травмы. Сейчас по факту произошедшего проводится расследование.