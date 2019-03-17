Порошенко освистали на предвыборном митинге в Киеве

Президента Украины Петра Порошенко освистали на агитационном митинге в Киеве.

Некоторые из собравшихся выкрикивали: «Позор!», «Пошел прочь, Порошенко!», «Мародер!» При этом полицейские, которые стояли рядом с недовольными гражданами, ничего не предприняли, чтобы остановить поднявшийся шум.

В то же время сторонники президента старались перебить оппонентов криками: «Ура!», «Браво!».