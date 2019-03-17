Дагестанский таксист зарезал пассажира в ходе конфликта

На проспекте Акушинского в Махачкале произошел конфликт между водителем такси и 36-летним пассажиром, в ходе которого последний получил несколько ножевых ранений.

«Пассажир, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, оскорблял водителя, после чего завязался конфликт, в результате которого водитель нанес ножевые ранения. Пассажир скончался в больнице. Водитель был задержан и доставлен в райотдел», — сообщает 17 марта республиканское МВД в своем аккаунте Instagram.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

6 февраля сообщалось, что в США приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения 48-летнего таксиста онлайн-сервиса Uber, который убил шесть человек и ранил еще двоих.