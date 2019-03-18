Цвет настроения зеленый: как в мире отметили День святого Патрика

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечают 17 марта, начиная с 1762 года. Это дата принятия христианства в Ирландии, день почитания ее духовного покровителя, а также культурного наследия страны. Главные символы торжества — в галерее «Известий».
На фото: турист на праздновании Дня святого Патрика в ирландском Дублине
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Фото: Getty Images/Scott Olson
В этот день торжественные мероприятия по всему миру включают в себя парады, танцы и уличные гуляния. Непременными атрибутами считаются зеленый цвет и трехлистный клевер.
На фото: река Чикаго в честь праздника традиционно окрашивается в зеленый
В России День святого Патрика ежегодно отмечают с 1999 года в рамках «Недели Ирландии» при поддержке посольства этой страны.
На фото: праздничный парад на Арбате, Москва
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Фото: Getty Images/Nicholas Hunt
День святого Патрика приходится на период поста, предшествующего Пасхе, но в честь праздника ограничения смягчаются и разрешается употреблять алкоголь, что тоже является традицией.
На фото: сотни офицеров и служащих собираются на ежегодный праздничный парад в Нью-Йорке, США
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Согласно легенде, святой Патрик использовал клевер-трилистник как символ Святой Троицы, будучи христианским миссионером и борцом против язычества.
На фото: праздничный парад в Дублине, Ирландия — крупнейший по количеству участников парад во всем мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В 2017 году Русская православная церковь включила Святого Патрикия (Патрика) в православный месяцеслов (святцы) и почитает его 30 марта.
На фото: уличные музыканты играют для собравшихся гостей на праздновании Дня святого Патрика в московских «Сокольниках»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Праздничные мероприятия и фестивали в честь Дня святого Патрика в России проходят на протяжении недели. В это время принято почитать культуру и традиции ирландцев: слушать кельтскую музыку, смотреть фильмы, пить эль и многое другое.
На фото: празднование в московском парке «Сокольники»
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Фото: Getty Images/Gareth Fuller
Активная популяризация Дня святого Патрика как праздника ирландских традиций и культуры во всем мире началась в середине 1990-х годов с подачи правительства страны.
На фото: герцог и герцогиня Кембриджские за пинтой «Гиннесса» в кавалерийских казармах после парада ирландских гвардейцев в честь дня Святого Патрика, Хаунслоу, Англия
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Фото: Getty Images/Scott Olson
Первоначально День святого Патрика был исключительно церковным праздником, и вплоть до 1970 года в этот день были закрыты все пабы.
На фото: рабочие окрашивают реку Чикаго в зеленый цвет. Этот городской обычай ведет свое начало с 1962 года
Религиозные лидеры Ирландии в последнее время всё чаще выражают озабоченность чрезмерно светским характером Дня Святого Патрика. Он давно перестал быть сугубо церковным мероприятием, превратившись в массовые народные гуляния, в которых принимают участие даже домашние животные.
На фото: хозяева нарядили этого пса традиционной для британцев породы Вельш-корги-пемброк в костюм леприкона и взяли с собой на празднование Дня святого Патрика в центре Москвы
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Фото: Global Look Press/Vincent Isore
Изначально цветом-символом Дня святого Патрика считался синий. Со временем он трансформировался в зеленый в соответствии с цветом главных атрибутов праздника: трилистника и костюма лепрекона.
На фото: парад в день святого Патрика, организованный ирландским культурным центром в Париже
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Сказочный персонаж лепрекон также является одним из самых узнаваемых символов торжества. Согласно легенде, лепрекон — это гном с рыжей бородой, одетый во все зеленое, который сторожит горшочки с золотом в том месте, где радуга касается земли. Тот, кому удастся поймать лепрекона, станет не только богатым, но и удачливым
На фото: День святого Патрика в Баварии, Ландсберг-на-Лехе
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