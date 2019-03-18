Цвет настроения зеленый: как в мире отметили День святого Патрика

День святого Патрика — культурный и религиозный праздник, который отмечают 17 марта, начиная с 1762 года. Это дата принятия христианства в Ирландии, день почитания ее духовного покровителя, а также культурного наследия страны. Главные символы торжества — в галерее «Известий».

На фото: турист на праздновании Дня святого Патрика в ирландском Дублине