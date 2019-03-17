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СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

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Фото: Global Look Press/US Navy
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Соединенные Штаты находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников, считает издание CounterPunch.

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По мнению журналистов, американские власти требуют всё больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков. При этом, согласно данным организации Open the Government, огромные суммы, направленные в ВПК, тратятся на не связанные с военным делом покупки, такие как кресло за $9 тыс., фарфоровые столовые приборы за $53 тыс., алкоголь на сумму $308 тыс. или шейки лангуста и крабы стоимостью $4,6 млн.

Кроме того, как утверждает издание, военные расходы правительства значительно превышают сумму налоговых поступлений, что заставляет Вашингтон брать огромные займы у других стран.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Американская империя уже рушится», — констатируют авторы статьи.

9 марта стало известно, что военные расходы США в следующем финансовом году могут достигнуть $750 млрд. Именно столько запросил глава Белого дома Дональд Трамп у конгресса.

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