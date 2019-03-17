СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

Соединенные Штаты находятся на грани банкротства из-за огромных расходов на военно-промышленный комплекс, коррупции в правительстве и некомпетентных чиновников, считает издание CounterPunch.

По мнению журналистов, американские власти требуют всё больше финансирования на военные нужды страны, обманывая налогоплательщиков. При этом, согласно данным организации Open the Government, огромные суммы, направленные в ВПК, тратятся на не связанные с военным делом покупки, такие как кресло за $9 тыс., фарфоровые столовые приборы за $53 тыс., алкоголь на сумму $308 тыс. или шейки лангуста и крабы стоимостью $4,6 млн.

Кроме того, как утверждает издание, военные расходы правительства значительно превышают сумму налоговых поступлений, что заставляет Вашингтон брать огромные займы у других стран.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Американская империя уже рушится», — констатируют авторы статьи.

9 марта стало известно, что военные расходы США в следующем финансовом году могут достигнуть $750 млрд. Именно столько запросил глава Белого дома Дональд Трамп у конгресса.