«Ростов» обыграл в матче РПЛ «Рубин»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу со счетом 2:0 в мачте 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над казанским «Рубином», сообщает 16 марта «Спорт-Экспресс».

Дублем отметился финский полузащитник Роман Еременко. Первый гол он забил на 83-й минуте игры, второй — на 89-й.

Благодаря этой победе «Ростов» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. В активе команды в настоящее время 29 очков. При этом «Рубин» с 28 очками опустился на седьмое место.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА обыграл в выездном матче екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес. После этой игры москвичи поднялись на второе место.