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Гуайдо объявил о получении контроля над компанией Citgo

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Фото: REUTERS/Loren Elliott
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что контролирует американскую компанию Citgo, являющуюся дочерним предприятием государственной компании PDVSA.

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«Они хотели все украсть, но мы установили контроль над Citgo и получили лицензию для продолжения деятельности компании, что спасает важный актив государства», — написал он в Twitter.

Накануне США продлили до 28 апреля лицензии на совершение некоторых сделок для «дочек» PDVSA — Citgo и PDV Holding, отмечает «РИА Новости». При этом американский Минфин подчеркнул, что по-прежнему будет препятствовать получению средств правительством законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

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