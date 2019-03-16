Гуайдо объявил о получении контроля над компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что контролирует американскую компанию Citgo, являющуюся дочерним предприятием государственной компании PDVSA.

«Они хотели все украсть, но мы установили контроль над Citgo и получили лицензию для продолжения деятельности компании, что спасает важный актив государства», — написал он в Twitter.

Накануне США продлили до 28 апреля лицензии на совершение некоторых сделок для «дочек» PDVSA — Citgo и PDV Holding, отмечает «РИА Новости». При этом американский Минфин подчеркнул, что по-прежнему будет препятствовать получению средств правительством законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.