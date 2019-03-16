Мадуро назвал терактом США сбой в электросетях Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал аварию, произошедшую в энергосетях страны, организованным США терактом.

По словам политика, атаку курировал советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Хакеры провели кибератаку с территории двух американских мегаполисов — Хьюстона и Чикаго, отмечает 16 марта «РИА Новости».

Он также отметил, что народ Венесуэлы справился с «террористической атакой» и страна готова двигаться дальше, уточняет «Газета.ру». По словам главы государства, Венесуэла пережила самую крупную хакерскую атаку, которая осуществлялась когда-либо.

7 марта произошел сбой в работе ГЭС имени Симона Боливара, что привело к самому масштабному блэкауту в истории Венесуэлы. На следующий день подачу электроэнергии частично возобновили, но 9 марта на электроподстанции города Сьюдад-Боливар произошел взрыв и большая часть страны осталась без электричества.

В США объяснили блэкаут в Венесуэле провисшими проводами ЛЭП.