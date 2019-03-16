Прямой эфир

Кинолог опроверг существование самых опасных пород собак

0
Фото: ТАСС/Barcroft USA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасных пород собак в природе не существует — угрозу для человека могут представлять только отдельные особи, считает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы — особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения», — сказал Голубев в интервью агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что федерация подготовила предложения по двум направлениям: формированию списка потенциально опасных собак и составлению случаев, в которых разрешается использование животных с предпринимательской целью. По его словам, данные вопросы обсуждаются с рабочей группой при Госдуме со специалистами Министерства сельского хозяйства России. Также эти темы поднимают на заседаниях профильной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ).

7 марта МВД опубликовало список опасных пород собак и предложило запретить их выгул без намордника. В документе указаны более 70 пород и метисов. В МВД отметили, что в список вошли собаки с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и «породы, используемые для травли».

Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев отметил, что таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянка заработала миллионы на продаже несуществующих собак китайцам
Кинолог назвал самые кусачие породы собак

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017