Кинолог опроверг существование самых опасных пород собак

Опасных пород собак в природе не существует — угрозу для человека могут представлять только отдельные особи, считает президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Опасными могут быть отдельные особи, а не родовые и породные группы — особенно если речь идет о заводских породах, в стандарте каждой из которых проявление агрессии упоминается как дисквалифицирующий порок, выводящий собаку из разведения», — сказал Голубев в интервью агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что федерация подготовила предложения по двум направлениям: формированию списка потенциально опасных собак и составлению случаев, в которых разрешается использование животных с предпринимательской целью. По его словам, данные вопросы обсуждаются с рабочей группой при Госдуме со специалистами Министерства сельского хозяйства России. Также эти темы поднимают на заседаниях профильной группы Агентства стратегических инициатив (АСИ).

7 марта МВД опубликовало список опасных пород собак и предложило запретить их выгул без намордника. В документе указаны более 70 пород и метисов. В МВД отметили, что в список вошли собаки с «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и «породы, используемые для травли».

Глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев отметил, что таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных.