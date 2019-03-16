Смолов описал Россию в трех словах

Футболист Федор Смолов дал интервью пресс-службе московского «Локомотива», в составе которого он выступает. Нападающий ответил на 50 вопросов, в том числе его попросили описать Россию в трех словах.

«Могучая, душевная, спящая», — сказал он.

Также футболист описал в трех словах российскую столицу. Москва для него ассоциируется с энергетикой, возможностями и плохой погодой.

Также спортсмен отметил, что жалеет о решении десятилетней давности уехать из Нидерландов и вернуться в «Динамо». Он покинул страну на полгода раньше, хотя мог остаться в «Фейеноорде» до конца сезона.

«В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе», — сказал он.

18 января сообщалось, что Смолов вошел в шорт-лист нападающих, которые могли бы усилить атаку мадридского «Реала» во время зимнего трансферного окна.