American Airlines приостановила полеты в Венесуэлу

Авиакомпания American Airlines прекратила полеты в Венесуэлу из-за нестабильной ситуации в стране. Об этом 15 марта сообщает CNBC.

Решение компании связано с рекомендацией профсоюза пилотов США отказаться от поездок в Боливарианскую Республику.

Отмечается, что American Airlines была последним крупным американским авиаперевозчиком, который всё еще выполнял рейсы в Каракас и Маракайбо.

«Защита и безопасность членов нашей команды и клиентов превыше всего. American не будет работать в тех странах, которые не считаются безопасными», — сказано в заявлении авиакомпании.

Ранее стало известно, что Вашингтон отозвал всех дипломатов их Каракаса. Госсекретарь США Майк Помпео пояснил, что решение было принято исходя из соображений безопасности.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза. В ответ президент Боливарианской Республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив Соединенные Штаты в попытке государственного переворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.