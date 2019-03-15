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Мутко раскритиковал заявление главы ФАС о тарифах ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о необоснованных тарифах ЖКХ.

По словам Мутко, это вопрос не настолько прост, чтобы такие вещи заявлять так просто в публичном поле, передает НСН. «Это настолько поверхностно с обывательской точки зрения», — заявил вице-премьер.

Мутко подчеркнул, что тариф зависит от многих факторов. Он признал, что разница между регионами есть и будет, потому что разные условия теплоснабжения, водоподготовки и т.д.

«Но каждый год дисбаланс сокращается, в том числе и через тарифное регулирование», — цитирует политика «РИА Новости».

12 марта Артемьев заявил, что большинство россиян в два раза переплачивают за услуги ЖХК, а тарифы на воду в двух соседних населенных пунктах могут отличаться в 54 раза. По словам главы ведомства, управляющие компании «на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки».

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