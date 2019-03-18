В эти дни Россия отмечает пятилетие воссоединения с Крымом. Весной 2014 года этот небольшой по российским меркам полуостров сделал свой исторический выбор, на многие десятилетия определив курс самой большой в мире страны. Стремительно развернувшаяся на наших глазах крымская эпопея после почти четвертьвекового перерыва не только вернула Россию на карту мира в качестве великой державы, но и, что еще важнее, дала старт реинтеграции разорванного русского мира.

В одной точке пространства и времени удачно сошлись активно выраженные чаяния крымчан и решимость России защитить и отстоять их. Без любого из этих факторов историческая справедливость в Крыму не могла быть восстановлена.

Для крымчан и пять лет назад, и сейчас было и остается очевидным, что дальнейшее пребывание внутри самоуничтожающейся Украины невозможно. Едва ли не все негативные прогнозы относительно деградации этого государства после Евромайдана подтвердились чуть менее чем полностью. Начиная со статуса самой бедной страны Европы и заканчивая принципиальными для крымчан вопросами насильственного вытеснения русского языка из общественно-политической жизни и фактического возведения одной из разновидностей нацистского коллаборационизма в ранг государственной идеологии.

Реакция Киева на самоопределение крымчан была предсказуемой: полуострову объявили всеобъемлющую блокаду. Ее апофеозом стала энергетическая диверсия со стороны Украины, которая привела к массовому отключению света в домах и социальных учреждениях Крыма под новый, 2016 год. Накануне праздника полуостров буквально погрузился во тьму. Но и в этих условиях подавляющее большинство крымчан высказались категорически против того, чтобы даже в одном-единственном документе — на возобновление поставок электроэнергии с территории Украины — пусть и сугубо формально вновь признать Крым украинским. Проведенный тогда опрос показал: результаты референдума 2014 года не были каким-то эмоциональным всплеском, спонтанным волеизъявлением. Пять лет назад крымчане сделали осознанный и просчитанный выбор, решив навсегда быть с Россией, несмотря на любые трудности, чего бы им это ни стоило.

Нельзя сказать, что за пять лет жизнь крымчан изменилась к лучшему во всем. Блокада со стороны Украины не могла не вылиться в ощутимый дефицит пресной воды, повышение цен, временную потерю части туристического потока и другие негативные проявления враждебного отношения Киева к жителям Крыма. Свою деструктивную лепту внесли и западные санкции, которые по очевидным причинам затронули Крым в большей степени, чем другие регионы России.

Однако все эти негативные факторы с лихвой покрываются теми положительными изменениями, которые происходят на полуострове. Ровно к годовщине официального возвращения Крыма в состав России подготовлены к введению в строй новые ТЭС — Балаклавская (Севастопольская) и Таврическая (Симферопольская), которые помогут обоим регионам стать энергетически самодостаточными. К концу года планируется завершить возведение железнодорожной части знаменитого на всю страну Крымского моста, который уже связал полуостров с материком общей автодорожной сетью. Добавьте к этому построенный всего за 18 месяцев буквально в чистом поле новый терминал симферопольского аэропорта, и вы получите радующую глаз картину ударных строек в лучших советских традициях.

Конечно, даже спустя пять лет по-прежнему остро стоит вопрос международного признания полуострова. В настоящий момент на официальном уровне это сделано менее чем десятком государств. Однако де-факто ситуация выглядит несколько более перспективно, о чем материально свидетельствует наметившийся в последние годы приток иностранных инвестиций. Наглядно демонстрирует это и состав участников ежегодного Ялтинского международного экономического форума, который стабильно собирает политиков и бизнесменов из более 100 стран мира, включая едва ли не все государства Евросоюза.

Рано или поздно миру придется признать: в историческом и геополитическом контексте возвращение полуострова в Россию в 2014 году было не просто закономерным. Оно было практически неизбежным. История русского Крыма насчитывает более двух столетий, отсчитываемых с манифеста Екатерины II о присоединении этой территории к Российской империи. Именно пребывание в общем культурно-географическом пространстве с Россией — естественное состояние для полуострова. Все остальное — лишь исторические недоразумения. Ни в 1954 году, ни тем более в 1991-м, решая судьбу Крыма, никто не удосужился спросить мнения его жителей. Однако крымская весна расставила все по своим местам и восстановила историческую справедливость: голосованием на референдуме 2014 года крымчане наконец-то добились права утвердить свою волю — навсегда быть с Россией. И никто не вправе, да и не в силах повернуть колесо истории вспять.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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