«Севилья» уволила главного тренера после вылета из Лиги Европы

Испанский футбольный клуб «Севилья» снял с поста главного тренера Пабло Мачина, после того как команда не смогла выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

14 марта «Севилья» в дополнительное время проиграла чешской «Славии» со счетом 3:4, 5:6 по сумме двух матчей, что помешало команде выйти из 1/8 финала Лиги Европы.

Пост главного тренера займет спортивный директор клуба Хоакин Капаррос. 63-летний специалист в прошлом сезоне временно возглавлял «Севилью» после увольнения Винценцо Монтеллы, пишет RT.

14 марта ФК «Краснодар» пропустил гол от «Валенсии» на 93-й минуте и вылетел из Лиги Европы.