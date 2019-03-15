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Новый детский сад открылся в Рязанской области

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В селе Сергиевский Боровок Александро-Невском районе Рязанской области открыли новый детский сад «Колосок». Торжественная церемония открытия состоялась в пятницу, 15 марта.

Как сообщает сайт регионального правительства, детский сад рассчитан на 35 мест, 15 из которых отведены для детей от двух месяцев до трех лет. Учреждение уже начало свою работу — его посещают 17 человек, а в ясельную группу уже принято шесть заявлений, пишет РИА «7инфо».

Площадь здания составляет более 700 кв. м. Строительство было завершено в 2018 году. Отмечается, что открытие детсада позволило создать новые рабочие места.

Торжественную церемонию открытия посетил зампред правительства региона Виталий Артемов. Он поздравил коллектив и отметил, что реализация программы Минсельхоза РФ позволит сельским территориям развиваться и строить новое жилье.

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