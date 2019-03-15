Представители ВС РФ проинспектируют военную базу в Латвии

Трое представителей Вооруженных сил России с 18 по 20 марта посетят военную базу в латвийском Адажи и проведут контроль вооружения республики. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе минобороны Латвии, сообщает ТАСС.

Целью визита инспекции является посещение механизированной пехоты бригады сухопутных сил национальных вооруженных сил в Адажи для проверки, «соответствует ли ежегодно предоставляемая ОБСЕ общая военная информация о механизированной пехоте бригады сухопутных сил действительности».

Согласно Венскому договору, проверка будет проводиться в рамках сотрудничества ОБСЕ, уточняет RT.

12 марта «Известия» писали, что Латвия завершила строительство 93-километрового забора вдоль границы с Россией. На отдельных участках высота заградительных конструкций достигает 2,7 м.