Красное и белое: как альбиносы выживают в дикой природе

Экзотические особи белоснежного окраса с прозрачными глазами всегда пользовались особым вниманием человека. Вокруг альбиносов складывались многочисленные легенды и суеверия, а право владеть таким существом имели только королевские особы. Особенно предприимчивые представители человечества пытались искусственно вывести отдельные ветви экзотических белоснежных животных, однако они оказывались болезненными и нежизнеспособными. Мутация, при которой в организме отсутствует пигмент меланин, придающий присущую данному виду окраску, сильно осложняет его выживание в дикой природе. При полном альбинизме пигмент отсутствует и в коже, и в шерсти, глаза обычно красные или розовые, так как через бесцветную радужку просвечивают сосуды. Чаще всего он наблюдается у теплокровных животных — млекопитающих и птиц. Животные-альбиносы отличаются слабой жизнеспособностью, так как особенно чувствительны к солнечным лучам, часто имеют проблемы со зрением и слухом, пониженный иммунитет. Отсутствие маскирующей окраски затрудняет возможность как охотиться, так и прятаться от хищников. Мутанты малопривлекательны и для своих сородичей, они проигрывают в состязаниях за внимание самки и часто не имеют потомства. Детенышу валлаби, родившемуся в зоопарке чешского города Дечин, повезло — ему не придется бороться за существование