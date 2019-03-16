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Красное и белое: как альбиносы выживают в дикой природе

Экзотически-прекрасные мутанты обладают слабым здоровьем, испытывают сложности с маскировкой и не пользуются успехом у сородичей
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Редкий детеныш валлаби появился на свет в зоопарке чешского города Дечин
Фото: REUTERS/David W Cerny
Экзотические особи белоснежного окраса с прозрачными глазами всегда пользовались особым вниманием человека. Вокруг альбиносов складывались многочисленные легенды и суеверия, а право владеть таким существом имели только королевские особы. Особенно предприимчивые представители человечества пытались искусственно вывести отдельные ветви экзотических белоснежных животных, однако они оказывались болезненными и нежизнеспособными. Мутация, при которой в организме отсутствует пигмент меланин, придающий присущую данному виду окраску, сильно осложняет его выживание в дикой природе. При полном альбинизме пигмент отсутствует и в коже, и в шерсти, глаза обычно красные или розовые, так как через бесцветную радужку просвечивают сосуды. Чаще всего он наблюдается у теплокровных животных — млекопитающих и птиц. Животные-альбиносы отличаются слабой жизнеспособностью, так как особенно чувствительны к солнечным лучам, часто имеют проблемы со зрением и слухом, пониженный иммунитет. Отсутствие маскирующей окраски затрудняет возможность как охотиться, так и прятаться от хищников. Мутанты малопривлекательны и для своих сородичей, они проигрывают в состязаниях за внимание самки и часто не имеют потомства. Детенышу валлаби, родившемуся в зоопарке чешского города Дечин, повезло — ему не придется бороться за существование
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Животные-альбиносы
Фото: REUTERS/TT News Agency/Tommy Pedersen
Необычный белый лось был замечен в заповеднике исторической провинции Вермланд в Швеции
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Животные-альбиносы
Фото: Depositphotos
Споры о том, является ли белый павлин альбиносом, продолжаются не одно столетие — первая такая птица известна с XIX века. Несмотря на мутацию окраски перьев, глаза у самцов синие, а у самок голубые
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Животные-альбиносы
Фото: Getty Images/Jeff Vanuga
Олени-альбиносы очень пугливы и острожны, им нелегко выжить в дикой природе. Вероятность появления таких мутантов на свет — 1 на 20 тыс. особей
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Животные-альбиносы
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Matthias Graben
Детеныш кергеленского морского котика, обитающего на побережье Антарктиды. В конце XVIII века на этих животных была открыта широкомасштабная охота и к 1830-м годам вид уже считался вымершим. К 1990-м годам благодаря строгим охранным законам популяция частично восстановилась
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Животные-альбиносы
Фото: Global Look Press/Picture alliance/Christoph Mohr
Белый як обитает на бессточном соленом озере Нам-Цо на юго-западе Китая
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Животные-альбиносы
Фото: TASS/Picture alliance/Arco Images G/C. Huetter
Миссисипский аллигатор-альбинос. Это животное — госсимвол. Оно считается официальной государственной рептилией трех американских штатов: Флориды, Луизианы и Миссисипи
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Животные-альбиносы
Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Зебра-альбинос в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара
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Животные-альбиносы
Фото: REUTERS/Chaiwat Subprasom
Альбинос среди детенышей зеленой морской (или суповой) черепахи у берегов Таиланда
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Животные-альбиносы
Фото: Getty Images/Wildestanimal
Южный кит с детенышем-альбиносом у берегов Аргентины
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