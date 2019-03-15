Купол возвели на колокольню храма Казанской иконы Божией Матери под Тамбовом

В поселке Умет Тамбовской области на колокольню храма Казанской иконы Божией Матери установили купол, шпиль и крест. Местные жители ждали этого события более двух лет, с момента начала работ по реконструкции церкви. Перед подъемом, сборкой и установкой крест освятил настоятель храма протоиерей Сергий Тишкин.

Как уточняет ИА «Онлайн Тамбов.ру», новый крест и купол приобрели на пожертвования руководителей хозяйств и предпринимателей. Они же оплатили установку.

Приход храма в Умете был образован в 1997 году. Он располагался в здании бывшей школы. С мая 1998 года там начали проводить регулярные богослужения. Однако из-за неудобства расположения приход подыскивал место для начала строительства нового помещения для церкви.

Храм построили в 2003 году. Там постоянно проводятся работы по благоустройству. Сейчас церковь Казанской иконы Божией Матери является духовным центром поселка.