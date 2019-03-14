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Затопленную колокольню в Калязине полностью отреставрируют

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Завершена разработка проектно-сметной документации реставрации одной из главных достопримечательностей Тверской области — колокольни Николаевского собора в Калязине. В настоящее время идет передача архитектурного памятника в собственность региона.

«Этот процесс должен быть завершен до 1 мая. Кроме восстановления внешнего вида архитектурного памятника необходимо установить на колокольне часы, оборудовать подсветку», — цитируют Тверские ведомости губернатора Игоря Руденю.

Дороги к основным туристическим объектам в Калязине планируется отремонтировать в рамках проекта «Волжское море», направленного на развитие водных путешествий. На его реализацию в 2019–2021 годах Тверская область получит более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Предусмотрено софинансирование из региональной казны и частные инвестиции.

Колокольня была построена в 1800 году при Никольском соборе (воздвигнут в 1694 году) бывшего Николо-Жабенского монастыря в стиле классицизма. При создании Угличского водохранилища ее полностью окружила вода.

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