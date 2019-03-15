Мужчина погиб под колесами поезда в Ростовской области

В Ростовской области поезд сбил пешехода, когда тот пытался перебежать железнодорожные пути. Мужчина от полученных травм погиб. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления на транспорте СКР.

Трагедия произошла в ночь на пятницу, 15 марта, на 1255-м км перегона Неклиновская–Матвеев–Курган. По предварительным данным, 34-летний мужчина пытался перебежать пути перед близко идущим поездом, пишет RostovGazeta.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.В результате наезда пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.