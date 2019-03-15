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Первую школу для пап откроют в Томске

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Фото: Depositphotos
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В Томске стартовал набор в первую школу для пап. Желающие смогут бесплатно посетить уроки по воспитанию детей. Первая лекция пройдет 27 марта, сообщает в пятницу, 15 марта, пресс-служба мэрии города.

Занятия смогут посетить мужчины, у которых есть дети, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. Целью «Папа-школы» является активное вовлечение отцов в воспитание детей, формирование культуры ответственного отцовства, повышение навыков в вопросах воспитания, а также укрепление семейных взаимоотношений, пишет РИА «Томск».

В общей сложности будет организовано семь лекций и одном последнее, заключительное, занятие. Оно состоится в рамках Форума отцов, который запланирован на конец мая – начало июня.

Занятия стартуют 27 марта и будут проходить каждую неделю в течение двух месяцев. Посещение уроков бесплатное.

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