Первую школу для пап откроют в Томске

В Томске стартовал набор в первую школу для пап. Желающие смогут бесплатно посетить уроки по воспитанию детей. Первая лекция пройдет 27 марта, сообщает в пятницу, 15 марта, пресс-служба мэрии города.

Занятия смогут посетить мужчины, у которых есть дети, в том числе находящиеся в трудной жизненной ситуации. Целью «Папа-школы» является активное вовлечение отцов в воспитание детей, формирование культуры ответственного отцовства, повышение навыков в вопросах воспитания, а также укрепление семейных взаимоотношений, пишет РИА «Томск».

В общей сложности будет организовано семь лекций и одном последнее, заключительное, занятие. Оно состоится в рамках Форума отцов, который запланирован на конец мая – начало июня.

Занятия стартуют 27 марта и будут проходить каждую неделю в течение двух месяцев. Посещение уроков бесплатное.