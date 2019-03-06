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Фестиваль уличного искусства Street Vision отменили в Томске

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В 2019 году в Томске отказались от проведения фестиваля современного уличного искусства Street Vision. О его отмене объявил организатор Иван Ларионов. Среди причин отмены – устаревший формат и убыточность проекта. Ларионов решил взять паузу на год.

По его словам, которые приводит РИА «Томск», бюджетного финансирования и постоянных спонсоров у Street Vision нет. Окупить затраты удалось только на первом и втором фестивалях, остальные уходили в минус. Так, в 2014 году убытки составили 200 тыс. рублей, а в 2018 году – уже более 1 млн рублей.

Street Vision впервые состоялся в Томске в 2012 году. Мероприятие совмещает в себе такие направления, как стрит-арт, граффити, современная живопись, фотография, видеография, дизайн и музыка. В 2018 году он прошел с 7 по 9 сентября во Дворце зрелищ и спорта.

Ранее сообщалось, что депутаты Петербурга одобрили предложение о легализации стрит-арта.

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