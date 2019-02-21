Депутаты в Петербурге поддержали идею легализации граффити

Санкт-петербургские депутаты одобрили идею легализации стрит-арта. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Инициативу депутата законодательного собрания Дениса Четырбока поддержали в первом чтении. Согласно тексту законопроекта, городское правительство должно будет разработать правила, позволяющие уличным художникам законно рисовать граффити. В частности, правила будут касаться мест, где допустимо будет размещать изображения, а также упрощенной формы согласования рисунков на фасадах здания, заборах и ограждениях. Ответственность за это ляжет на комитет по градостроительству и архитектуре, пишет «Газета.ру».

Четырбок обратил внимание на судьбу некоторых граффити в Петербурге. Так, неоднократно «пострадал» фрагмент изображения главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

«Почему какие-то граффити остаются, а какие-то закрашиваются? Кто принимает такие решения и на каком основании? Нужно сглаживать эти острые углы и устанавливать четкие «правила игры», по которым уличные художники могли бы законно реализовывать свой творческий потенциал», — приводит телеканал «78» слова депутата.

В июле 2018 года в Москве появились граффити с Черчесовым, Дзюбой и Акинфеевым.