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Японский врач рассказал о способах борьбы с нарушением сна

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Фото: Depositphotos
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При лечении бессонницы эффект от когнитивно-поведенческой психотерапии сравним с приемом снотворного, а синдром недостаточности сна лучше не лечить лекарствами. Об этом в интервью «РИА Новости», приуроченном ко Всемирному дню сна, рассказал директор японского Международного института интегративной медицины сна (WPI-IIIS), профессор Масаси Янагисава.

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По его словам, существуют несколько проблем, связанных со сном: бессонница, приступы апноэ (кратковременной остановки дыхания. — Прим. «Известий») во сне и синдром недостаточности сна. Врач уточнил, что признаки бессонницы и апноэ человек может увидеть самостоятельно, а вот с синдромом недостаточности сна все сложнее, поскольку пациенты не связывают сонливость в течение дня, раздражительность, недостаток контроля над эмоциями и депрессию с недостатком сна.

«Как следствие, человек пытается бороться с этим состоянием не за счет более продолжительного сна ночью, а какими-либо другими способами. И иногда это только усугубляет ситуацию», — пояснил Янагисава.

Специалист отметил, что при бессоннице помогает когнитивно-поведенческая терапия для бессонницы (CBTI), а вот при синдроме недостаточности сна медикаменты бессильны. Он подчеркнул, что единственным решением этой проблемы является увеличение времени сна ночью, сообщает телеканал «360».

Всемирный день сна отмечается в 2019 году в пятницу, 15 марта. Он проводится ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия по инициативе Международной ассоциации медицины сна, начиная с 2008 года.

14 января сообщалось, что ученые из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) пришли к выводу, что короткий или неглубокий сон увеличивает риск развития атеросклероза. 6 марта сообщалось, что израильские специалисты рассказали о роли сна в борьбе с раком и старением.

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