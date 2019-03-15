Экс-сотрудника ульяновского минсельхоза приговорили к штрафу за взятку

В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении экс-сотрудника регионального министерства сельского хозяйства, которого наказали за взятку в 100 тыс. рублей. Он должен будет заплатить штраф в 2,5 млн рублей. Кроме того, ему запретили в течение четырех лет работать в госструктурах.

Как уточняет 1ul.ru, осужденный являлся консультантом в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды. В июне 2018 года он провел проверку АЗС в Димитровграде, не имея на это распоряжения руководства и оснований.

Позже он потребовал от администрации АЗС 100 тыс. рублей, обещая не привлекать к ответственности за найденные нарушения. Руководитель автозаправки обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что фигурантом дела о взятке стал заместитель начальника главного управления МЧС по Ульяновской области Сергей Золотов. Сумма взятки не уточнялась, но указывалось, что ее размер был значительным.