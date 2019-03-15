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Первенство России по фигурному катанию начинается в Твери

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В Твери стартует соревновательная часть первенства России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука» среди спортсменов младшего возраста. Оно считается одним из самых крупных и статусных состязаний страны. В турнире примут участие более 100 сильнейших юных фигуристов.

Соревнования проводятся среди юношей и девушек в старшей и младшей возрастных группах. Они представят три вида программы: элементы, короткая и произвольная. Сегодня, 15 марта, юные спортсмены покажут элементы. Их выступления можно будет увидеть в СК «Юбилейный».

Как отмечают «Тверские ведомости», Тверскую область на турнире представит воспитанница спортивной школы ФФКТО Алина Горбачева. Ранее она успешно выступила на зональном этапе первенства России в Тульской области. Горбачева входит в тройку лучших спортсменок в Центральном федеральном округе.

Губернатор Игорь Руденя заявил, что подобные значимые события способствуют популяризации спорта, привлечению жителей к занятиям физкультурой и здоровому образу жизни. В Тверской области утверждена стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Тверской области финансирование адресной инвестиционной программы за три года выросло почти в семь раз. На 2019 год на ее реализацию заложено почти 6 млрд рублей.

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