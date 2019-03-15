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Водитель погиб при столкновении с фургоном в Башкирии

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В Салаватском районе Республики Башкортостан столкнулись отечественная легковушка и «Газель». Погиб один человек, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в четверг, 14 марта, на 63-м км автодороги Кропачево – Месягутово – Ачит около села Аркаулово. Автомобиль «Лада Калина» под управлением 68-летнего мужчины столкнулся с фургоном «Газель Некст» под управлением 43-летнего жителя Уфы, пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства и причины аварии устанавливают правоохранительные органы.

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