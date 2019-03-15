Синоптики назвали точную дату прихода весны в Москву

Климатическая весна окончательно установится в Москве к 25 марта. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос» 15 марта.

Как пояснили синоптики, весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза. При этом температура близка к климатическим нормам. К концу месяца должно быть меньше осадков и больше солнца.

«План по осадкам март уже практически выполнил, там 35 мм должно быть, а выпало уже больше 30 мм, то есть осталось немного», — цитирует агентство «РИА Новости» источник в центре погоды.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что без верхней одежды можно будет ходить по городу в середине апреля.

С 15 по 17 марта в Москве днем будет +2…+5 градусов, ночью — –1…–3 градуса.