Российские семьи смогут получить сертификаты на бесплатный отдых

Родители с детьми из многодетных, неполных и малоимущих семей смогут отправиться на отдых на российские курорты за счет государства.

Право на отпуск им даст специальный сертификат. В настоящее время его разработкой занимается Министерство просвещения.

Государство планирует выделять на программу 80 млрд рублей в год.