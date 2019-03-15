Жители Ямала сообщают об отсутствии вакцины против кори

Жители Ноябрьска (Ямал) сообщили, что в городе нет бесплатной комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи. Пост о дефиците лекарства против опасных заболеваний появился в одной из соцсетей.

Его автор, женщина, рассказывает, что в детской поликлинике ей заявили об отсутствии вакцины и посоветовали самостоятельно поискать ее по аптекам. На вопрос, когда она появится, внятного ответа не последовало. Женщина указывает, что инцидент произошел в медучреждении на Советской улице.

Между тем в окружном департаменте здравоохранения ИА «Ура.ру» сказали, что в Ноябрьске не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания корью. В городе используется вакцина, которую закупили в плановом порядке. Несмотря на то, что количество желающих сделать прививку выросло, говорить о дефиците лекарства некорректно, заявили в ведомстве. Кроме того, там утверждают, что заказали дополнительную партию вакцины, и уже завтра она прибудет в Салехард.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемости корью в России. Вспышки инфекции в 2019 году зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. По мнению специалистов, распространение вируса происходит из-за массовых отказов от вакцинации.