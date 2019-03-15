Прямой эфир

Жители Ямала сообщают об отсутствии вакцины против кори

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Ноябрьска (Ямал) сообщили, что в городе нет бесплатной комплексной вакцины против кори, паротита и краснухи. Пост о дефиците лекарства против опасных заболеваний появился в одной из соцсетей.

Его автор, женщина, рассказывает, что в детской поликлинике ей заявили об отсутствии вакцины и посоветовали самостоятельно поискать ее по аптекам. На вопрос, когда она появится, внятного ответа не последовало. Женщина указывает, что инцидент произошел в медучреждении на Советской улице.

Между тем в окружном департаменте здравоохранения ИА «Ура.ру» сказали, что в Ноябрьске не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания корью. В городе используется вакцина, которую закупили в плановом порядке. Несмотря на то, что количество желающих сделать прививку выросло, говорить о дефиците лекарства некорректно, заявили в ведомстве. Кроме того, там утверждают, что заказали дополнительную партию вакцины, и уже завтра она прибудет в Салехард.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о росте заболеваемости корью в России. Вспышки инфекции в 2019 году зафиксированы в Москве, Дагестане и Владимирской области. По мнению специалистов, распространение вируса происходит из-за массовых отказов от вакцинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не менее 286 человек погибло от кори на Филиппинах
Роспотребнадзор предупредил об эпидемии гриппа в Европе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017