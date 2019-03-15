Свалку с опасным снегом нашли на берегу озера в Тюмени

На берегу озера Песьяное в Тюмени обнаружили свалку загрязненного снега. Сотрудники регионального Росприроднадзора провели экспертизу, в результате которой в снегу нашли следы хлоридов, нефтепродуктов и свинца.

Отходам присвоили IV класс опасности. Как поясняет портал «Наш город», это означает нарушение экологической системы. Период самовосстановления занимает не менее трех лет.

Выяснилось, что участком, где обнаружен ядовитый снег, пользуется МБУ «Тюменьгормост». Он был передан бюджетному предприятию городским департаментом земельных отношений и градостроительства. Росприроднадзор направил в Тюменьгормост уведомление о составлении протокола об административном правонарушении.

Ранее в Тюменской области в красно-оранжевый цвет окрасилась река, которая протекает между деревней Молчаново и поселком Новотаманским. Местные жители уверены, что причиной могли стать химические вещества, которые попали в реку из теплиц.