Одна из рек в Тюмени окрасилась в красный цвет

Река Молчанка между деревней Молчаново и поселком Новотаманским в Тюменской области окрасилась в красно-оранжевый цвет. Фотографии необычного явления местные жители публикуют в социальной сети «ВКонтакте».

По их мнению, причиной изменения цвета реки на красно-оранжевый могли стать химические вещества, попавшие в реку из теплиц деревни Нориманово, сообщает ИА «Ура.ру». Однако специалисты в ходе проверки не обнаружили сбросов предприятий в воду. По предварительным данным, причиной окрашивания реки мог стать природный фактор, пишет ТАСС.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры. Сотрудники Росприроднадзора уже сделали забор воды и передали его на экспертизу, результаты которой будут получены через три дня.