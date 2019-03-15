Вышедший из Мариуполя сухогруз сел на мель в Керченском проливе

Судно Maryland, перевозившее металл под флагом Либерии, село на мель в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Как уточнил представитель ведомства в разговоре с «РИА Новости», сообщение о происшествии поступило в Службу управления движения судов морпорта Керчь в среду вечером. Сухогруз направлялся из украинского порта Мариуполь в Италию.

По информации Росморречфлота, на помощь Maryland были направлены четыре буксира, но пока снять его с мели не удалось. Судно не мешает судоходству, движение по Керчь-Еникальскому каналу идет в штатном режиме.

В качестве причин произошедшего, по мнению представителя ведомства, может рассматриваться высокая парусность, ошибка судоводителя, ошибка лоцмана. Собеседник агентства не исключил, что для снятия судна с мели его потребуется частично разгрузить.

21 января два судна спод флагом Танзании загорелись в нейтральных водах Черного моря на подходе к Керченскому проливу. Основная причина пожара — нарушение правил безопасности при выполнении перегрузки судов. На борту находились экипажи из Индии и Турции — всего 32 человека. Спасти удалось 12 человек.