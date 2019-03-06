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В Керчи спасли блуждавшего четверо суток в каменоломнях мужчину

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Керчи спасли мужчину, проведшего в Старокаратинских каменоломнях четверо суток. Об этом во вторник, 5 марта, сообщили в пресс-службе главка МЧС России по региону.

Спасателей вызвала женщина, услышавшая крики о помощи из-под своего дома, и вызвала спасателей.

Мужчину помогли достать спелеологи.

«Со слов пострадавшего, 1 марта он следовал по тропе в районе Аршинского кладбища, однако на одном из участков он неожиданно сорвался под землю, в результате чего оказался в Старокарантинских каменоломнях», — сообщается на сайте спасателей.

Отмечается, что в каменоломнях не ловит сотовая связь и почти нет света, поэтому мужчина не смог выбраться самостоятельно и вызвать МЧС.

28 февраля спасатели оказали помощь жителям Липецкой области, которые на автомобиле увязли в размытом грунте в Крыму. Эвакуированы три человека, включая четырехлетнего ребенка.

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