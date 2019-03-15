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Госдеп заявил об угрозе для США со стороны 50 стран

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Фото: cmu.edu
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Как минимум 50 стран в современном мире способны нанести урон США, заявила директор отдела политического планирования Госдепартамента Кирон Скиннер.

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Выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Скиннер отметила стремительное изменение мировой политики в вопросе безопасности.

«В конце XX века мы должны были беспокоиться из-за двух игроков на международной арене, которые могли нанести урон США», — сказала она, пояснив, что речь идет о Китае и СССР, которые владели ядерным оружием.

Скиннер подчеркнула, что сейчас урон США могут нанести не только ядерные державы, но и другие страны путем «кибервойны, экономической войны или информационного противостояния». Причем одним из «главных испытаний» для Вашингтона, по ее мнению, стали развивающиеся страны.

«Если вы рассмотрите последние несколько десятилетий, то заметите, что такими являются страны, которые присоединились или способны присоединится к ядерному клубу», — цитирует Скиннер «РИА Новости».

12 марта американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation опубликовал результаты ежегодной военной симуляции между США и их противниками. Игра показала, что в случае конфликта с Россией и Китаем без применения ядерного оружия США потерпят поражение.

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