Уволенный руководитель СВР Украины назначен замглавы МИДа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назначил 38-летнего экс-руководителя службы внешней разведки (СВР) страны Егора Божка заместителем министра иностранных дел. Соответствующее распоряжение от 13 марта опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года», — говорится в документе.

В этот же день стало известно, что Порошенко уволил Божка с должности главы СВР.

Дипломат Егор Божок был назначен главой службы внешней разведки Украины в сентябре 2017 года. В 2016 году он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Ранее стало известно, что сотрудники главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью службы безопасности Украины (СБУ) задержали советника министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Имя подозреваемого в спецслужбе не назвали.